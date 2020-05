[Preview] 51 Worldwide Games

Spellenverzameling op zakformaat.

We hebben ze allemaal wel eens gespeeld: dammen, schaken, mens-erger-je-niet, vier-op-een-rij, noem het maar op. Hoewel er door de jaren heen ontzettend veel nieuwe bord- en kaartspellen op de markt zijn gekomen, blijven de klassiekers het altijd goed doen. Dat geldt voor de hele wereld, overal vind je spellen die nooit uit de mode gaan. Nintendo weet dat duidelijk ook en heeft 51 van de beste klassieke games van over de hele wereld verzameld in één pakket op Nintendo Switch. Wij mochten alvast aan de slag met de game, dus lees snel verder over onze eerste bevindingen.







Als je de game voor het eerst opstart word je gelijk begroet door het strakke interface van de game. Je krijgt gelijk zin om te beginnen. Na het aanmaken van een profiel kun je gelijk aan de slag met alle 51 games, je hoeft niets vrij te spelen. Je kan er voor kiezen meteen in je game naar keuze te springen, of een van de Game Guides op te roepen die een voorgestelde selectie aan games aan je voorleggen. Hoe je ook begint, de variatie in klassieke bord- en kaartspellen is zeer uitgebreid. Ik ben gelijk begonnen met een Game Guide vanaf de wereldbol – het keuzescherm van deze gidsen – op te roepen, omdat het aanbod behoorlijk overweldigend is.

Ik sprong gelijk in voor mij onbekende games, zoals het Afrikaanse mancala, waarbij je stenen uit verschillende bakjes verplaatst om deze zoveel mogelijk in je eigen ‘opslag’ te krijgen. Daarnaast ben ik erg veel met Hanafuda bezig geweest, een van de kaartspellen die Nintendo zelf veel publiceerde in de 20ste eeuw. Voorheen heb ik dit kaartspel graag willen leren, maar de regels waren wat ingewikkeld. Nu is dat geen probleem, nu alle games worden uitgelegd met én een filmpje én uitgebreide tekst. De filmpjes zijn daarnaast vaak behoorlijk humoristisch en volledig ingesproken. Dit maakt niet alle games meteen makkelijk, zoals riichi majong, dat ik nog steeds niet 100% door heb. Daarnaast is de besturing van de games zelf ook altijd goed uitgewerkt, met de mogelijkheid voor zowel Joy-Con-controllers als touch-screen besturing. Voor de touch-besturing is zelfs een aparte modus beschikbaar in handheld-modus, waardoor alle geschikte games een bovenaanzicht krijgen.







Alle games kunnen door één speler gespeeld worden tegen AI-tegenstanders. Daarnaast zijn er verschillende opties voor multiplayer, waaronder twee tot vier spelers op één console, lokale multiplayer of online. Nu we nog geen toegang hebben tot de gratis applicatie waardoor lokale multiplayer mogelijk is, heb ik enkel samenspelen op één console kunnen proberen. Een aantal games is dan niet beschikbaar, zoals kaartspellen waar je niet op elkaars kaarten mag kijken. Desalniettemin is er nog genoeg keus om een aantal games te spelen. Zodra je echter met drie of vier spelers speelt, wordt de selectie wat krapper, nu spellen als dammen en schaken met maximaal twee personen gespeeld kan worden.

Dit was een klein voorproefje van 51 Worldwide Games voor Nintendo Switch. Hou Daily Nintendo in de gaten, want binnenkort kun je hier de volledige review lezen.