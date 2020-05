Platformer Rising Hell komt naar de Nintendo Switch

Verticale platformer Rising Hell verschijnt deze zomer in de Nintendo eShop!

Toge Productions, Another Indie, and Mojiken Studio brengen het spel van de zomer naar de Nintendo Switch. Eerder was het al beschikbaar op Steam, nu is het dus onderweg naar een nieuw platform! Probeer maar eens uit de hel te klimmen…

In deze platformer klim je je een weg door de hel, waar je tegen allerlei demonen vecht. Terwijl je speelt ontgrendel je steeds meer nieuwe karakters waarmee je het spel kan spelen, samen met nieuwe talenten en krachten. Ook zijn er verschillende boss battles met bekende figuren, zoals Dagon en Beelzebub. Het landschap van de platformer is steeds random, dus alles kan een verassing zijn!

Benieuwd naar Rising Hell? Bekijk hieronder een sneak peak!