Nieuwe trailer Cannibal Cuisine

In Cannibal Cuisine bezoek je een eiland met 20 verschillende levels waarin je er samen voor zorgt dat de grote almachtige Hoochooboo tevreden blijft. Dit doe je niet alleen door te koken, maar ook door verschillende uitdagingen aan te gaan: versla toeristen op jouw eiland, ontwijk de ‘Spiky Log of Doom’ en zorg voor magische voodoo krachten. Cannibal Cuisine is te spelen met 1 tot 4 spelers.

Vandaag is hij verkrijgbaar op de Nintendo Switch, de nieuwe partygame Cannibal Cuisine, waarin je je een weg naar de top kookt. Samen met maximaal 3 anderen kan je in dit avontuur aan de slag van de Belgische uitgevers Rocket Vulture.

Vera

Heyhoi! Mijn naam is Vera, 30 jaar en woonachtig in Rotterdam. Mijn werk is dag in dag uit met dieren bezig zijn, een ware droom! Daarnaast heb ik mijn hobby's schrijven en gamen kunnen bundelen door mee te mogen schrijven bij Daily Nintendo.