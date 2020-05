Nieuwe LEGO Super Mario power-uppakketten aangekondigd

Je kan LEGO Mario in vier verschillende outfits kleden.

In maart werden diverse Super Mario LEGO-sets onthuld. Deze set bestaat uit een startset en diverse uitbreidingen. Even later werd onthuld dat deze sets vanaf 1 augustus verkrijgbaar zullen zijn. Vandaag zijn er vier nieuwe power-uppakketten onthuld. Met deze nieuwe pakketten kun je Mario in diverse outfits kleden met elk hun eigen specialiteit.

Allereerst heb je het Fire Mario power-uppakket. Met deze outfit kun je de vuuraanval gebruiken om vuurballen naar tegenstanders te schieten. Hier krijg je extra muntjes voor. Daarnaast heb je het Propeller Mario power-uppakket. Hiermee kan Mario vliegen; als hij door de lucht beweegt maakt hij nieuwe geluiden en kun je munten verzamelen. Ook komt er een Cat Mario power-uppakket. Hiermee verandert Mario in een kat, maakt hij kattengeluiden en kan hij tegen muren beklimmen om zo bij extra gebieden te komen. Als laatste heb je het Builder Mario power-uppakket. Hiermee verandert Mario in een bouwvakker. Als je op het level stampt kun je extra munten vinden.

Deze nieuwe power-uppakketten zullen, net zoals de andere sets, vanaf 1 augustus beschikbaar zijn. Deze pakketten zullen €9,99 gaan kosten. In de video hieronder kun je deze nieuwe outfits in actie zien.