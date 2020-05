Kickstarter trailer The Last Faith

Hakken, slachten en doden: in deze metroidvania kan je je geluk niet op wanneer je van actie houdt.

Op het moment van schrijven van dit bericht is al ongeveer de helft van de beoogde €50.000 euro opgehaald voor het ontwikkelen van The Last Faith: een duistere metriodvania. De makers zijn twee broers die al een Google Play spel op hun naam hebben staan: Ninja Knight, een goed uitgewerkte platformer waarvan ‘actie’ het codewoord is. Het is de bedoeling dat The Last Faith beschikbaar zal zijn op onder andere de Nintendo Switch.

The Last Faith is een een platformer met een duistere sfeer waarbij je jezelf kan voorbereiden op bergen met actie: versla enge monsters met een grote verscheidenheid aan wapens en gebruik magische toverspreuken om jouw tegenstander een kop kleiner te kunnen maken.

De hoofdstad Mythringal ontstaat vanuit een samenvoeging van magie en wetenschap. Inmiddels is de stad in vergetelheid geraakt. Wanneer de burgeroorlog ten einde raakt woedt er een dodelijke ziekte rond. Het hoofdpersonage, Eric, gaat op onderzoek uit in deze immense stad terwijl er achter elke hoek gevaar schuilt.