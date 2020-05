Tijd voor nieuwe content!

Het is de hoogste tijd voor een gloednieuwe tour in de mobiele Mario Kart-game Mario Kart Tour. Dit keer kun je racen in de Jungle Tour en daarvan hebben we hieronder een nieuwe trailer voor je. De nieuwe tour brengt dit keer geen nieuwe parcours met zich mee, wel maken Dixie Kong en Funky Kong hun intrede én kun je racen op Rambi Rider.

De Jungle Tour is nu beschikbaar en duurt tot 2 juni aanstaande.