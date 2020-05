Drie nieuwe legendarische Pokémon komen naar Pokémon GO

Drie legendarische Pokémon uit de Black en White-serie komen eraan.

Mocht je inmiddels wat minder fanatiek met Pokémon GO aan de slag zijn, dan is er een goede reden om het mobiele spelletje binnenkort weer eens op te pakken. Reshiram, Zekrom en Kyurem, drie legendarische Pokémon, die voor het eerst in de Black en White-serie verschenen, komen binnenkort namelijk naar Pokémon GO.

De monsters zullen te bemachtigen zijn tijdens de vijf-sterren raids. Reshiram zal al tussen 26 mei en 16 juni arriveren, de andere twee zullen later volgen. Meer details kun je vinden op de website van Pokemon Go.