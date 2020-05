Arrest of a Stone Buddha krijgt launch trailer

Arrest of a Stone Buddha is vanaf 21 mei beschikbaar in de eShop!

Het spel is morgen te downloaden, maar het heeft vandaag al een launch trailer gekregen! In Arrest of a Stone Buddha speel je als een hitman, die in het Frankrijk van de jaren 70 antwoorden zoekt. De hoofdpersoon is zeer bedreven in het gebruiken van een pistool, in het spel versla je je tegenstanders met één kogel en als je wapen onbruikbaar is, gooi je het weg en gebruik je een nieuwe.

Er zitten ook momenten in het spel waar je gewoon van het leven geniet. Tussen het professionele moorden door heb je een appartement in het historische gedeelte van de stad. Ook kan je naar het café, naar het museum of naar de bioscoop. Het spel bevat een sterke wisseling van intens naar slice of life.

Dit spel is vanaf morgen verkrijgbaar in de eShop, bekijk hieronder alvast de launch trailer!