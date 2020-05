[Review] Cannibal Cuisine

Kan dit spel het winnen van spellen als Overcooked?

Cannibal Cuisine is een kookspel ontwikkeld door het Belgische Rocket Vulture. Nadat ik de eerste beelden zag van dit spel, moest ik gelijk aan Overcooked denken, wat de lat hoog legt. Echter heeft dit spel een unieke twist. Weet Cannibal Cuisine de lat nog hoger te leggen? Je leest het in onze review.

De verschijning van de Hoochooboo

Je begint het spel op kannibaleneiland, een eiland vol met (zoals de naam al doet vermoeden) kannibalen. Eeuwenlang is er vrede, tot de Hoochooboo verschijnen. De Hoochooboo zijn de goden van de kannibalen. Echter heerst er onrust bij deze goden, ze hebben namelijk honger en eisen menselijke offers. Als je hier geen gehoor aangeeft, zullen de Hoochooboo wraak nemen. Hier begint jouw kookavontuur.

Het spel bestaat in totaal uit 24 levels. Aan het begin van elk level kun je het uiterlijk van de personages aanpassen en kun je één van de vier speciale vaardigheden kiezen die jou in het level kan helpen. Een voorbeeld hiervan is vuurspuwen waardoor het eten sneller kookt. Als je alles hebt ingesteld, kun je aan het level beginnen.

Koken met hindernissen

Het doel van elk level is simpel. Links bovenin heb je gerechten staan die je moet maken binnen een bepaalde tijd. De ingrediënten hiervoor kun je door het hele level vinden. Verder moet je mensen afslachten als je vlees wil vinden. Als je de ingrediënten hebt verzamelt hang je ze aan het spit, wacht je tot het gerecht gaar is en vervolgens lever je deze in bij Hoochooboo. Na het inleveren krijg je punten; je kan echter ook punten verliezen door van de kaart te vallen of door afgeslacht te worden door de mensen. Alleen als je genoeg punten hebt gehaald kun je door naar het volgende level.

Verder zijn er in totaal vier thema’s voor de levels. Elk thema brengt ook weer andere hindernissen met zich mee. Zo heb je bij het jungle thema bijvoorbeeld vaten die door de rivieren dobberen waar je overheen moet en worden er bij het vulkaan thema regelmatig bommen naar je hoofd gegooid.

Speel het spel samen met andere kannibalen

Je kan dit spel in je eentje spelen, maar je kan ook vrienden uitnodigen. Deze vrienden kunnen zowel via de lokale optie meespelen als via de online optie. Verder gebruikt de online optie ook Nintendo’s nieuwe uitnodigingssysteem. Wil je niet samenwerken met vrienden? Dan is er ook nog de versus-modus waarin twee teams de strijd tegen elkaar aangaan om zoveel mogelijk punten te behalen door gerechten te koken.

Natuurlijk is het het leukst om dit spel samen met vrienden te spelen, alleen gedurende deze tijd met het coronavirus is dit niet ideaal via de lokale optie. Hierdoor heb ik het grootste gedeelte van dit spel alleen gespeeld. Echter merk ik wel dat het heel moeilijk is om in je eentje aan het minimale aantal punten te komen, waardoor je constant hetzelfde level opnieuw moet spelen om deze punten toch te halen zodat je verder kunt. Naar mijn mening had hier iets beters op verzonnen kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een systeem waarbij het minimale aantal benodigde punten beter te halen is door één persoon en waarbij dit minimum wordt verhoogd als er meerdere mensen meedoen.

De besturing

In het algemeen voelt de besturing van het spel prima aan. De acties in het spel zijn normaal; je slaat mensen met de B-knop, je pakt dingen op met de A-knop, gebruikt je speciale vaardigheid met de Y-knop en je eet met de X-knop. Verder loop je met de linker joystick. Dit lopen voelt echter wat onnatuurlijk aan; jouw kannibaal loopt namelijk verschrikkelijk snel waardoor je regelmatig van de wereld af zult vallen. Ook is de besturing in de menu-schermen wat afwijkend; waar je normaal gewend bent om de B-knop te gebruiken om terug te gaan, is het in dit spel veranderd naar de Y-knop. Hierdoor is de kans groot dat je regelmatig de verkeerde knop zult indrukken.

Audiovisueel

Het spel ziet er prima uit, echter oogt het allemaal wel vrij simpel. Zo hebben bijvoorbeeld het water en het vuur van de kampvuren wel animaties, maar de bladeren van de bomen staan compleet stil. Ook is het bloed van de afgeslachte mensen gewoon een simpele rode vlek.

Het geluid past heel goed bij het spel; het klinkt allemaal vrij tropisch. Ook wordt de muziek richting het einde van de tijd versneld. Hierdoor wordt de druk nog wat extra opgebouwd. Wel hoor je vrij vaak hetzelfde deuntje waardoor het wat eentonig wordt.

Conclusie

Cannibal Cuisine is een spel met veel potentie. Het spel is vermakelijk, zeker als je het met vrienden speelt. Echter heeft dit spel ook een aantal minpunten. Zo is de besturing wat onwennig en is de game simpelweg te moeilijk om in je eentje te spelen. Wel heeft Rocket Vulture aan ons laten weten dat dit in een update zal worden opgelost. Als je een kookspel zoekt om met vrienden te spelen, is dit spel het overwegen zeker waard. Zoek je een kookspel wat je ook makkelijk in je eentje kunt spelen, zou ik toch een spel als Overcooked overwegen.

Eindcijfer: 6.0