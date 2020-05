Gamescom maakt details bekend over digitale 2020-versie

Gamescom zal dit jaar van 27 tot en met 30 augustus plaatsvinden.

Vorige maand werd al duidelijk dat Gamescom dit jaar niet zal doorgaan in de vorm zoals we die kennen van voorgaande jaren. Toch hoeven we het dit jaar niet helemaal zonder Gamescom te doen, het evenement zal dit jaar namelijk digitaal worden georganiseerd. Vandaag is daarover meer informatie naar buiten gebracht door de organisatie achter het event.

Gamescom begint nu op 27 augustus met One Night Live met Geoff Keighley en zal daarna nog tot en met 30 augustus doorgaan. De organisatie heeft tevens aangegeven dat het evenement zal voortborduren op ‘Gamescom Now’, een idee dat we vorig jaar voor het eerst zagen. Met ‘Awesome Indies’ wordt er dit jaar ook voldoende aandacht besteed aan kleinere games.

Uiteraard zal Daily Nintendo ook dit jaar alles rondom de Gamescom volgen. De planning van 2020 zie je in onderstaande afbeelding in een notendop.