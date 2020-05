Video: Dit moet je weten over 51 Worldwide Classics

Een nieuwe video laat zien wat je moet weten over deze aankomende collectie!

In de Nintendo Direct Mini van maart dit jaar werd onder andere Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics aangekondigd. Dit nieuwe spel zal vanaf 5 juni beschikbaar zijn op de Nintendo Switch en in een nieuwe video kom je alles te weten over de game wat je moet weten.

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics bevat, zoals de titel al een beetje doet vermoeden, maar liefst 51 spellen. Denk bijvoorbeeld aan Schaken, Patience, Mahjong, Domino en nog veel meer! Ook is het spel Battle Tanks terug van weg geweest, maar dan natuurlijk wel in een nieuw jasje. Het is ook mogelijk een selectie van het aantal games met vrienden of online te spelen.

De nieuwe video kun je hieronder bekijken.