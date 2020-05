Nieuwe gameplay beelden Blue Fire

Maak kennis met hoofdpersonage Umbra.

Graffiti Games en ROBI Studios hebben een nieuwe video vrijgegeven waarin ze een betere kijk geven op de gameplay van de aankomende game Blue Fire, een titel die tijdens de Indie World werd aangekondigd.

Blue Fire is een 3D actie-platformer waar behendigheid erg belangrijk is. Terwijl je van steen naar steen springt, ontwijk je aanvallen van je vijanden en voor je het weet ren je rond in een duister bos met kwaadaardige monsters achter je aan.

Een releasedatum voor Blue Fire moet nog volgen. De nieuwe video kun je hieronder bekijken.