Tijd om te vechten!

Er is een stukje van de soundtrack van Xenoblade Chronicles: Definitive Edition vrijgegeven, genaamd “Time to Fight!”. Zorg dus dat je geluid hard staat voordat je op onderstaand filmpje klikt: het is namelijk een bijzonder hoorspel waardoor je gelijk zin hebt om in deze RPG te duiken.



Xenoblade Chronicles: Definitive Edition verschijnt 29 mei op de Nintendo Switch en is zowel fysiek als digitaal verkrijgbaar.