Liberated komt in juni naar de Nintendo Switch

Laat je niet uit het veld slaan in dit duistere cyberpunk avontuur, waarbij vrijheid je ultieme doel is.

Uitgever Walkabout Games en ontwikkelaar Atomic Wolf hebben aangekondigd dat Liberated volgende maand verkrijgbaar zal zijn in de eShop. Een gewelddadig politiek spel waarbij je deel uitmaakt van een revolutie.



Liberated is een stripboekavontuur waarin je vecht voor de vrijheid, die lijkt te verdwijnen. Door slim te spelen, puzzels op te lossen en systemen te hacken kan jij je vrijheid tegemoet gaan en jezelf aansluiten bij de revolutie, ook wanneer hier geweld voor nodig is. Het verhaal speelt zich af in een duistere stad waar het altijd lijkt te regenen. Je wordt in de gaten gehouden, elke minuut van de dag. Wat ga je doen, kom je in opstand?

Liberated is 2 juni te downloaden in de eShop voor €19,99