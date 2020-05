Unreal Engine 5 ondersteunt de Nintendo Switch

Epic Games wil zoveel mogelijk platforms ondersteunen.

Deze week kondigde Epic Games de opvolger van Unreal Engine 4 aan. De vijfde editie van Unreal Engine werd getoond als tech demo op de aankomende PlayStation 5. Veel mensen vroegen zich af of de nieuwe engine ook de Switch zou ondersteunen. Daar heeft CEO van Epic Games, Tim Sweeney, een antwoord op.

Volgens Sweeney is het noodzakelijk dat Unreal Engine 5 op zoveel mogelijk consoles kan draaien. Het doel van Epic Games was om een engine te creƫren die zelfs op oudere platforms nog goed kan draaien, al is het met lagere resoluties en dergelijke. Nu games als Fortnite eind volgend jaar de overstap maken naar Unreal Engine 5, moeten zoveel mogelijk platforms ondersteund worden. Hieronder vallen ook de Nintendo Switch, iOS en Android.

Hieronder kun je de tech demo van Unreal Engine 5 op de PlayStation 5 zien. Hou er rekening mee dat de beelden op Nintendo Switch anders zullen zijn.

Bron