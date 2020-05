Schiethalspel Fluxteria volgende week verkrijgbaar voor Nintendo Switch

Knallen in de ruimte, ben je er klaar voor?

Waren we er niet gewoon allemaal aan toe, een nieuw 3D schietspel in de ruimte? Ik in ieder geval wel. Gelukkig maakt Fluxteria volgende week donderdag haar debuut op de Nintendo Switch.

Je kent het wel, die spellen die je zomaar op een arcade-kast tegen kan komen in een speelhal. Fluxteria is zo’n spel. Je hebt vier verschillende opties: de verhaallijn volgen, overlevingsmodus, een modus op tijd en een obstakel race modus. Er zijn 20 verschillende levels, waardoor je best een tijdje zoet bent met het afschieten van de verschillende tegenstanders.

Fluxteria is vanaf 21 mei te dowloaden in de eShop.