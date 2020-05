[Review] Ion Fury

Een first-person shooter met een vleugje jaren ’90.

Ion Fury is een oldskool shooter uitgebracht door Voidpoint. Dit spel zal vanaf 14 mei beschikbaar zijn in de eShop voor € 24,99. Tijd voor ons om uit te zoeken wat dit spel met zich meebrengt.

Herkenbaar

Toen ik dit spel begon te spelen moest ik gelijk denken aan Doom en Wolfenstein. Deze titels waren voorlopers van het legendarische Duke Nukem 3D. Het bedrijf 3D Realms heeft destijds speciaal een nieuwe engine gebouwd met de naam Build Engine. Dit was een goede keuze omdat er na Duke Nukem 3D nog meer titels zijn uitgekomen met deze basis. 20 jaar na dit succes komt Voidpoint met een first-person shooter die gebaseerd is op deze Build Engine.

Het verhaal

Het verhaal speelt zich af in de straten van Neo DC waar Dr. Jadus Heskel een leger aan slechteriken heeft losgelaten. Aan hoofdrolspeelster Shell ‘Bombshell’ Harrison de taak om wraak te nemen op Heskel. Hiervoor zal ze op zoek moeten naar het laboratorium en dat lijkt moeilijker dan gedacht. Doordat het spel de speler zelf laat zoeken naar de juiste weg zul je regelmatig dezelfde plekken tegenkomen. Dit soms toch grote frustratie van mijzelf. Hierin had ik wel wat meer navigatie willen hebben om niet eindeloos te moeten zoeken.

Welk wapen kies jij?

In deze first person-shooter zijn wapens natuurlijk erg belangrijk. Naarmate je het spel speelt kom je steeds meer wapens tegen. De revolver zal gedurende het spel een favoriet wapen worden. Deze ‘Loverboy’ zal snel een favoriet worden omdat je vijanden kan markeren en automatisch kan schieten. Ook de shotgun en machine geweren zijn favoriet bij mij. Alle wapens voelen fijn aan. Ook al is de engine meer dan 20 jaar oud zijn, het doet niet onder aan de moderne games.

Ion Fury is een game waar je lang plezier van zult hebben. Doordat je niet door de levels heen wordt gestuurd maar echt zelf moet zoeken, wordt het spel niet eentonig. Je weet nooit wat er achter de dichte deur zit en dit zorgt voor veel spannende momenten. Het spel speelt makkelijk weg en je zult hier zeker flink wat uren aan kwijt zal zijn. Zoals eerder aangegeven biedt de game geen navigatie, iets wat aan jou is of je dit fijn vind.

Audiovisueel

Grafisch doet Ion Fury me erg denken aan de games die ik speelde in de jaren ’90. Voidpoint heeft goed gebruik gemaakt van Build Engine. De levels zijn kleurig en behoorlijk indrukwekkend. De muziek en geluidseffecten hebben ook dit retro-tintje. De muziek is minder, deze vond ik zelf irritant worden en heb dat tijdens het spel uitgezet.

Conclusie

Ben je fan van een first-person shooter en hou je van een toffe single player campagne? Dan is deze game zeker een aanrader. Het voelt als de moderne Duke Nukem. De levels zien er indrukwekkend en kleurrijk uit en ook de muziek maakt van Ion Fury een nostalgisch tripje naar de jaren 90.

Eindcijfer: 7,2