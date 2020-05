[Release Radar] Uitgelichte releases week 21

Ook komende week staan er weer interessante titels voor je klaar!

In onze rubriek Release Radar laten we je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maken wij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte games. Heb je zelf ook een tip? Laat dat vooral weten in de reacties!

What The Golf?

Verschijnt op: 21 mei 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €19,00 (voorbestelling: €14,99)

What The Golf? is een spel, zoals al doet vermoeden, waarin je moet golfen. Echter, denk maar niet dat het simpel een balletje in een putje slaan is. Golf met auto’s en paarden, voetbal in golf-stijl en ontdek te gekste manieren waarop je zou kunnen golfen. Vanzelfsprekend weten de makers helemaal niks van golf, en dat is maar goed ook.

Luxar

Verschijnt op: 21 mei 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €7,90

Luxar is een puzzelspel met 16 verschillende sectoren met buitenaardse architectuur inclusief hindernissen, waarin je een weg moet zien te vinden. Dit spel staan in dit lijstje omdat de grafische vormgeving er bijzonder uit ziet: het heeft echt een luguber buitenaards sfeertje. Het spel heeft zijn debuut al gemaakt op Steam en is vanaf 21 mei verkrijgbaar in de Nintendo eShop.

The Wonderful 101: Remastered

Verschijnt op: 22 mei 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €44,99

We hebben er iets langer op moeten wachten, maar komende week is het zo ver: The Wonderful 101: Remastered versie komt uit voor de Nintendo Switch. Het spel, dat oorspronkelijk op de Wii U uitgegeven werd, is een actiespel waarin je op zoek gaat naar 100 helden. Zelf ben je nummer 101. Samen zijn jullie sterk genoeg om de aarde te redden, teamwork is daarom ook erg belangrijk. Ben jij klaar voor een overdosis actie?