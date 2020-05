Keren partners terug in Paper Mario: The Origami King?

Een verwijderde Chinese trailer lijkt er naar te hinten.

Afgelopen donderdag kondigde Nintendo de vijfde titel in de Paper Mario-serie aan. In Paper Mario: The Origami King neemt Mario het op tegen de kwaadaardige koning Olly, die de hele wereld wil veroveren met zijn origamileger. Het gevechtssysteem lijkt een behoorlijke make-over te hebben gehad en focust zich nu veel meer op de locaties van de vijanden in een cirkelvormige arena. De vraag is echter hoe het systeem verder wordt ingevuld en – misschien wel het belangrijkst voor veel fans – of partners terugkeren.

De eerste twee Paper Mario-games – en tot een bepaalde hoogte ook de derde titel – maakten gebruik van partners. Dit was een tweede personage dat Mario zowel in de overworld als tijdens gevechten bijstond met speciale krachten. Deze personages keerden echter niet terug vanaf Paper Mario: Sticker Star. Hoewel niks is bevestigd, lijkt de inmiddels verwijderde Chinese aankondigingstrailer van de game te wijzen op partners in zowel gevechten als daarbuiten. In de trailer zien we namelijk een Toad in safarioutfit Mario bijstaan in een gevecht. We zien hem helaas niet zelf aanvallen, maar het is wel opvallend. Zeker nu dezelfde scène in de internationale trailer geen Toad bevat op dit punt.

We hoeven in ieder geval niet lang te wachten op een antwoord, want Paper Mario: The Origami King verschijnt al op 17 juli 2020 voor Nintendo Switch.