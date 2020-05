Vijfde aflevering Pokémon: Twilight Wings uitgesteld

Deze aflevering komt nu begin juni uit.

Eind vorig jaar kondigde The Pokémon Company de nieuwe animatieserie Pokémon: Twilight Wings aan. Deze animatieserie is een samenwerking met Studio Colorido en het was de bedoeling dat er elke maand een aflevering uit zou komen. Helaas zorgt Corona ook hierbij voor problemen.

Vandaag heeft The Pokémon Company aangekondigd dat deze aflevering is vertraagd. De aflevering zal nu op 5 juni uitkomen in Japan; bij ons zal de aflevering hoogstwaarschijnlijk nog een aantal dagen later uitkomen. Wat de invloed hiervan is voor de andere afleveringen is nog onbekend.

Heb je één van de vorige afleveringen gemist, of wil je ze opnieuw kijken? Via de linkjes hieronder kom je bij de vorige afleveringen terecht.