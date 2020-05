[Review] TT Isle of Man Ride On The Edge 2

De Isle of Man TT (Isle of Man Tourist Trophy) is een beroemde wegrace voor motorfietsen op het eiland Man. Vanaf 14 mei is TT Isle of Man Ride On The Edge 2 te verkrijgen voor de Switch voor €59,99.

Deze gevaarlijke race wordt sinds 1907 gehouden. Het stratencircuit en de openbare weg zijn ruim 60 km lang en voeren door de dorpen en de flanken van de berg Snaefall. De vele obstakels (rotondes, trottoirbanden, stenen muren, heggen en gebouwen) maken het een gevaarlijke race. Elk jaar vallen hier meerdere gewonden. De laatste dode was nog vorig jaar. Is deze game voor de Switch net zo spectaculair?

Besturing

Als je het spel opstart krijg je uitleg over de mogelijkheden van de besturing. Hierin kan je zelf bepalen of je complete controle wilt over je racemotor. Maak je de keuze om handmatig te schakelen of laat je het liever bepalen door het systeem? Ook het wel of niet individueel gebruiken van de remmen behoort tot de opties. Mijn voorkeur ging uit naar het handmatig schakelen maar de remmen uit handen te geven. Dit was vooral fijn omdat het anders wel erg lastig is met de verschillende knoppen.

De moeilijkheidsgraad is volledig aan te passen naar je eigen wensen, zo kun je instellen dat een ideale lijn je altijd vertelt wat de beste route is. Er wordt dan ook aangegeven of je te hard gaat. Het maakt de game hiermee toegankelijk voor meerdere type spelers. Ondanks deze instellingen voelt het racen wel natuurlijk aan. De diverse wedstrijden en weersomstandigheden zorgen ervoor dat realistisch aanvoelt.

Carriere modus

In de carrière modus kom je verschillende races tegen terwijl je voor een team rijdt. Hier krijg je de mogelijkheid om een race te kiezen waar je goed in bent. Zo zorg je ervoor dat je carrière wordt afgestemd op je eigen niveau. Naarmate je steeds meer races wint, speel je van alles vrij. Denk hierbij aan diverse onderdelen voor de motor of andere handige hulpmiddelen. Zo kan je zorgen dat de schade minder kost na een valpartij. Ook de optie dat je banden warm zijn voor de race is een handige optie. Hierdoor ga je soepel door de bochten. Het kost wel allemaal geld. Denk dus goed na of je eerst wat wil sparen of gelijk alles gaat uitgeven.

Behalve de carriere-modus heb je de mogelijkheid om vrij rond te rijden over het eiland. Hierin kan je voelen hoe een bepaalde motor rijdt. Het is leuk om de omgeving te bekijken maar voor het echte bochtenwerk is deze modus niet geschikt. Ook het wisselen van verschillende motoren is niet mogelijk. Naast het ‘nutteloos’ rondrijden kan je ook de time trial mode kiezen. Hierin ga je natuurlijk voor de beste tijd.

Nadat ik het spel een tijdje aan het spelen was merkte ik dat ik behoorlijk aan het stoeien was met het sturen. Het ene moment leek het erg soepel te gaan en het volgende moment voelde het alsof mijn achterband al lek was bij de start. Hierdoor had ik het gevoel dat ik over de baan heen gleed en belande ik meerdere keren in het publiek. Het leek ook alsof de motor later reageerde dan mijn moment van insturen. Hier moet je in het begin even aan wennen.

Audiovisueel

Het geluid in het spel komt echt tot zijn recht. De geluiden van de ronkende motoren voor dat je van de start vertrekt zijn niet van echt te onderscheiden. Ook de bomen die aan je voorbij razen klinken erg realistisch. Ik had tijden het spelen wel de muziek uitgezet op mij totaal te kunnen focussen op de geluiden van de omgeving.

De graphics voelen helaas wel verouderd aan. Bij het kiezen van de motoren zien ze er grafisch erg goed uit. Maar op het moment dat je het spel gaat spelen gaat de motor grafisch terug in de tijd. Ook de omgeving is in de verte sterker dan wanneer je er daadwerkelijk langsrijdt. Ze hadden wat mij betreft wel meer aandacht mogen besteden aan de afwerking van de motoren en de omgeving.

Conclusie

TT Isle of Man 2 is voor iemand die van motorracen houdt zeker de moeite waard. De spanning tijdens de race is enorm voelbaar. Ook de straatcircuits zijn een uitdaging. De besturing was wel erg wennen, dit kwam ook door de kleine vertraging die het spel had. Ook de vibratie van het op en terug schakelen was soms teveel van het goede. Grafisch doet het wel een beetje ten onder voor de prijs die je betaald en zien er een beetje verouderd uit.

Cijfer: 6,9