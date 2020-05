Toon je Pokémon-kwaliteiten aan de rest van de wereld!

The Pokémon Company International heeft de Pokémon Players Cup aangekondigd, een gloednieuw online toernooi voor spelers uit de Masters Divisie[1] dat in juli 2020 van start gaat. Het toernooi is zowel voor spelers van de Pokémon Trading Card Game (TCG) alsmede de games Pokémon Sword en Pokémon Shield en Pokkén Tournament DX. In dit officiële online Play! Pokémon-toernooi kunnen spelers aan de rest van de wereld hun kunstjes vertonen en laten zien dat ze de beste zijn.

Het online toernooi bestaat uit twee rondes en begint in juli dit jaar. In die maand strijden toegelaten spelers volgens het principe van dubbele eliminatie en in verschillende ratingcategorieën. De beste spelers die overblijven nemen het dan in augustus 2020 tegen elkaar op tijdens de eindronde van de Pokémon Players Cup. De winnaar krijgt een Travel Award voor een toekomstig International Championships-event, onderdeel van de normale Play! Pokémon Championship-serie.

Hoe kun je jezelf kwalificeren?

Spelers van de Pokémon TCG kunnen zich kwalificeren via hun ranking op de ranglijst van juni in de Pokémon Trading Card Game Online. Spelers van de Pokémon Video Game Championships kunnen zich kwalificeren via de Pokémon Sword en Pokémon Shield International Challenge Mei 2020.

Dit online toernooi vindt plaats van 21 tot 24 mei 2020. Spelers uit de Masters Divisie van de Pokémon VGC moeten in hun ratingcategorie tot de hieronder vermelde top behoren.

Noord-Amerika: Top 256

Europa: Top 256

Oceanië: Top 128

Latijns-Amerika: Top 256

Spelers van de Pokémon VGC die in aanmerking komen, moeten hun Nintendo-account koppelen aan hun Pokémon Trainer Club-account voordat ze zich aanmelden. Spelers van Pokkén Tournament DX kunnen zich op een later tijdstip direct aanmelden voor de eerste ronde van de Pokémon Players Cup. Daarover volgt later meer informatie.