Deze spellen zijn vanaf 20 mei te spelen.

Nintendo heeft nieuwe NES- en SNES-spellen voor Nintendo Switch Online-leden aangekondigd. Het gaat om 1 NES-spel en 3 SNES-spellen. Deze spellen zullen op 20 mei worden toegevoegd.

Het enige NES-spel wat nieuw naar de Switch komt is Rygar. Rygar begon als een arcadespel, maar kwam al snel daarna naar consoles. Rygar is een action-adventure spel waarbij je allerlei monsters moet verslaan. Gelukkig heb je hier jouw Diskarmor voor, een schild met een gigantische ketting eraan om monsters af te slachten.

Verder komen er drie SNES-spellen naar de Switch. In Panel de Pon is het de bedoeling om in een Tetris-achtig veld blokjes te wisselen om op deze manier zoveel mogelijk combo’s te maken en van tegenstander te winnen. Wild Guns is een western shooting game met buitenaardse monsters. Kun jij Annie helpen om wraak te nemen op de monsters die haar familie hebben uitgemoord? Als laatste wordt Operation Logic Bomb toegevoegd. In deze game moet je in een labaratorium vechten tegen monsters die via een portaal uit een andere dimensie zijn gekomen. Kun jij dit labaratorium bevrijden?