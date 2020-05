Hotel Sowls komt binnenkort op de Nintendo Switch

Kun je je waardevolle steen terugvinden in dit nogal aparte hotel?

CFK, het bedrijf die het spel uitbrengt, heeft recentelijk aangekondigd dat ze plannen hebben om Hotel Sowls naar de Nintendo Switch te brengen. Hieraan is echter geen specifieke releasedatum verbonden.

Hotel Sowls is het beste te omschrijven als een mysterieuze adventure game. In dit spel speel je als een farmacoloog die op zijn reis een waardevolle steen heeft bemachtigd. Na deze reis is hij echter wel aan wat rust toe. Deze vindt hij uiteraard in een vreemd hotel genaamd ”Hotel Sowls”.

Na een fijn nachtje slapen merkt het hoofdpersonage dat zijn waardevolle steen verdwenen is. Kan hij deze steen terugvinden of is deze steen voor altijd verloren in dit mysterieuze hotel?

Bekijk de teaser van Hotel Sowls hieronder: