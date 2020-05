Een nieuwe 3D Smurfen titel op komst?

Als het aan de uitgever Microids ligt wel!

Vandaag is bekend gemaakt dat de uitgever Microids en IMPS samen tot een overeenkomst zijn gekomen voor een nieuwe Smurfen game. Deze zal worden ontwikkeld door het bedrijf OSome Studio en zal een 3D actie/avontuur speelstijl hanteren.

Het spel zal volgens de ontwikkelaars een gloednieuw verhaal bevatten met genoeg actie, humor en suspense! Hoe dit zich uiteindelijk zal visualiseren is nog de vraag, maar we kijken er in ieder geval naar uit.

Specifieke platformen zijn nog niet aangekondigd voor deze nieuwe Smurfen titel, al wordt er wel verwacht dat deze voor de Nintendo Switch gaat verschijnen.

Heb jij al eens een spel van de Smurfen gespeeld? Laat het ons weten in de reacties! Ik ben zelf vroeger zoet geweest met de Smurfen titel op de SNES en jij?