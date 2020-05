The Elder Scrolls: Blades nu verkrijgbaar

Bekijk de launch-trailer hieronder.

Vanaf vandaag kunnen Nintendo Switch-bezitters aan de slag met The Elder Scrolls: Blades en om de release te vieren heeft Bethesda een bijbehorende launch-trailer vrijgegeven. The Elder Scrolls: Blades is een dungeon-crawler welke gratis te downloaden is in de eShop.

In The Elder Scrolls: blades behoor je tot een groep van spionnen en bewakers welke flinke klappen hebben opgelopen tijdens een oorlog en opnieuw moeten zien te groeien. In dit spel bouw jij dan ook opnieuw een dorp op en bewaak je deze tegen het kwaad van een tovenaar.