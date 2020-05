Paper Mario: The Origami King aangekondigd

Een compleet nieuw Paper Mario avontuur zal in juli beschikbaar komen voor de Switch. Paper Mario: The Origami King komt dan namelijk uit.

Mario & Luigi krijgen in The Origami King een uitnodiging van Peach om naar het origami festival te komen. Eenmaal aangekomen doet Peach echter erg vreemd. Het blijkt dat King Olly, de heerser van het Origami Kingdom, een plan heeft waar het Mushroom Kingdom door in gevaar komt.

Het plan is namelijk om alles en iedereen te vouwen in origami vormen. Hiervoor heeft Olly zelfs het gevolg van Bowser in zijn loyale troepen veranderd. Mario heeft echter ook niet stilgezeten en heeft verschillende nieuwe vaardigheden die hem helpen. Hieronder vallen de 1000-Fold Arms, welke je helpen om plekken buiten je normale bereik te bereiken. Daarnaast krijg je nog de hulp van Olly’s zus, Olivia, en zelfs Bowser zal je helpen.

Paper Mario: The Origami King heeft daarnaast een nieuw turn-based gevechts-systeem welke gebruik maakt van ringen. Het gebruikt een puzzel element waardoor jij de ringen kunt bewegen om zo een lijn van vijanden te maken voor maximale schade.

Dit nieuwe Mario-avontuur op de Nintendo Switch biedt een prachtige wereld om te verkennen, verschillende minigames om te spelen, allerlei mysteries om op te lossen en vooral veel humor.

Paper Mario: The Origami King zal vanaf 17 juli beschikbaar zijn in de winkel. Mocht je hem digitaal willen, dan is deze nu al beschikbaar in de eShop. Meer informatie over het spel is hier te vinden.