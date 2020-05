Animal Crossing: New Horizons krijgt manga-serie in CoroCoro

Een nieuwe stripserie van het eilandleven in New Horizons.

De juniuitgave van het Coro Coro Comics-magazine van Shogakukan onthulde vandaag dat Animal Crossing: New Horizons een mangaserie in het tijdschrift krijgt. In het de volgende uitgave zalhet eerste deel verschijnen. Het huidige nummer publiceerde tevens een eenmalige manga voor het spel, geïllustreerd door Kokonasu Runpa. Deze is dus nog niet onderdeel van de aankomende serie. In december kreeg New Horizons al een andere mangaserie in het tijdschrift Ciao, ook van Shogakukan.

Animal Crossing: New Horizons is immens populair, dus het feit dat hiervan geprofiteerd wordt is zeker niet vreemd. De game verscheen op 20 maart voor Nintendo Switch en heeft in Japan alleen al in de eerste drie dagen 1,88 miljoen exemplaren verkocht. Dit is het hoogste aantal exemplaren die een Switch-game in de eerste week in Japan ooit verkocht. Tot en met 26 april zijn er in Japan 3,89 miljoen exemplaren van de game verkocht.

Het is op dit moment nog niet bekend waar de mangaserie precies over zal gaan. Tevens is onduidelijk of de serie gelokaliseerd zal worden voor het Westen.

