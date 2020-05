Vanaf nu wallpapers te downloaden op Nintendo-website

Gratis en voor niets.

Is het tijd voor een nieuwe achtergrond op je computer of je tablet? De Nintendo-website biedt vanaf nu uitkomst! Vanaf vandaag kun je er wallpapers downloaden van verschillende Nintendo Switch-titels. Je kunt deze downloaden op een gloednieuwe pagina die hiervoor is geopend. Van onder andere de volgende spellen kun je nu wallpapers downloaden:

• Animal Crossing: New Horizons

• Fire Emblem: Three Houses

• Kirby Star Allies

• Luigi’s Mansion 3

• Mario Kart 8 Deluxe

• Pokémon Let’s Go, Evee! / Pokémon: Let’s Go, Pikachu!

• Pokémon Sword / Pokémon Shield

• Super Mario Odyssey

• Super Smash Bros. Ultimate

• The Legend of Zelda: Breath of the Wild

• Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

• Xenoblade Chronicles 2