Productie Super Mario-film loopt volgens planning

Vooralsnog loopt de productie van de Super Mario-film op schema.

Dat maakte de animatiestudio Illumination bekend tegenover Deadline. De animatiefilm werd al twee jaar geleden aangekondigd. De bedoeling is dat de film uitkomt in 2022. Door de coronacrisis is deze vooralsnog niet vertraagd. Volgens Illumination zijn ze al gewend om op afstand te werken en was de studio hier al op voorbereid.

Het is overigens niet de eerste keer dat er een film van Super Mario komt. In 1993 was er een live action Super Mario-film maar dit was geen succes. Sindsdien is Nintendo wat voorzichtiger met het maken van content buiten hun games. Nintendo had dit keer dan ook de nodige eisen voordat Illumination aan de film mocht beginnen én bemoeit Nintendo zich ook meer met de film. Zo is de bedenker van Mario, Shigeru Miyamoto, dit keer ook de producent van de film.