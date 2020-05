Nieuwe Grand Prix onderweg naar Tetris 99

Deze Grand Prix staat volledig in het thema van Animal Crossing.

Slechts een paar weken geleden vond de vorige Grand Prix plaats in Tetris 99. Vandaag is de volgende Grand Prix alweer aangekondigd. Deze dertiende Grand Prix vindt plaats vanaf 15 mei 09:00 uur tot 19 mei 08:59 uur.

Het thema van deze Grand Prix is het immens populaire Animal Crossing. Als je tijdens bovenstaande periode speelt, maak je zelfs kans op een speciaal thema. Om dit thema te krijgen, moet je honderd punten behalen in het spel. Ben je benieuwd hoe dit thema eruit ziet? In onderstaande video kun je hem al bewonderen.