Harvest Moon: One World aangekondigd voor de Switch

Het spel komt later dit jaar uit.

De Japanse ontwikkelaar Natsume heeft zojuist een nieuw deel aangekondigd in de Harvest Moon-serie: Harvest Moon: One world. Veel informatie over dit spel is nog niet vrijgegeven. Wel is bekend dat dit nieuwe deel wordt ontwikkeld met een volledig nieuwe engine en verbeterde graphics. Verwacht wordt dat deze game in de herfst van dit jaar uit zal komen.

In Harvest Moon beheer je jouw eigen boerderij die steeds groter wordt. Echter doe je in dit deel een mysterieuze ontdekking. Hierdoor ga je niet alleen op avontuur in jouw eigen dorp, maar moet je de hele wereld over. Tijdens het ontdekken van deze wereld ontmoet je nieuwe personages, maar zie je ook oude bekenden terug. Daarnaast zit deze wereld vol met avontuurlijke uitdagingen.