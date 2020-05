Gigantamax Meowth en Eevee komen tijdelijk naar Max Raids

De Gigantamax vormen van Meowth en Eevee zijn voor een tijdje te zien in Max Raid battles!

Als je Pokémon Sword en Shield al vanaf release speelt, weet je waarschijnlijk al dat je toen tijdelijk een Gigantamax Meowth als mystery gift kreeg. Als je Gigantamax Eevee wilde bemachtigen moest je save-data van het spel Let’s Go Eevee op je Switch hebben.

Voor degene die deze Gigantamax vormen gemist hebben, is nu een oplossing! Meowth en Eevee zijn voor een tijdelijke periode te vinden in Max Raid dens in de wild area. Gigantamax Eevee is van 19 tot en met 25 mei te vinden en Meowth van 26 mei tot en met 1 juni. Dit zijn maar een paar dagen, dus schrijf het op/onthoud het als je deze Pokémon graag wil hebben!

Happy catching!