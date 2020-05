The Wonderful 101 Remastered vergeleken met Wii U-versie

Bekijk hier in hoeverre de game grafisch verschilt.

Na de succesvolle Kickstart-campagne komt deze maand de Wii U hit The Wonderful 101 naar de Nintendo Switch. De titel behaalde al snel zijn Switch-doel en veel volgende doelen volgden snel. Nu de release nadert, zijn er meer beelden online te vinden. Het YouTube-kanaal GameXplain heeft elf minuten aan vergelijkingsmateriaal van de titel. Je kunt de beelden hieronder bekijken.

The Wonderful 101: Remastered is vanaf 22 mei digitaal te verkrijgen. Vanaf 7 juli is de fysieke versie aan te schaffen.