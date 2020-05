SuperMash launch trailer

Wat als een spel spelletjes kan genereren?

Het is simpel: je kiest twee genre’s die je aanspreken en het spel doet de rest, er ontstaat een geheel nieuw spel naar aanleiding van jouw keuze! SuperMash is origineel, creatief en biedt een grote verscheidenheid aan gemixte spelletjes om te ontdekken. Met dev-cards is het mogelijk om elementen aan te passen zoals tegenstanders en power-ups. Het is ook mogelijk om jouw ontdekkingen te delen met vrienden.



SuperMash is verkrijgbaar in de eShop voor €18,99