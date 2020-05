Nieuwe trailer voor SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated

Kunnen we, kinderen? Aye aye, kapitein!

Uitgever THQ Nordic heeft een nieuwe trailer vrijgegeven voor de make-over van deze geliefde SpongeBob-game die 23 juni 2020 zal verschijnen. Het is een actie-platformer waarbij je kan spelen met SpongeBob, Patrick of Sandy. Ook is het mogelijk om met twee personen te spelen.



Sandy maakt korte metten met tegenstanders en glijdt behendig over het parcours in de nieuwe gameplay trailer van SpongebBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated.