[Gerucht] Komt The Elder Scrolls: Blades volgende week naar de Switch?

Is het wachten eindelijk over?

Bethesda’s mobiele Elder Scrolls game, The Elder Scrolls: Blades, werd vorig jaar tijdens het E3 aangekondigd voor de Nintendo Switch. De game zou oorspronkelijk afgelopen herfst al uitkomen, maar is sindsdien een aantal keer vertraagd. Het laatste bericht was dat de game “begin 2020” op de Switch zou verschijnen, maar na een half jaar zonder updates leek ook die kans vervlogen te zijn. Echter, nieuwe informatie is naar voren gekomen wat er op kan duiden dat de game binnenkort alsnog uitkomt.

Die informatie komt uit het laatste Nintendo Download report. Daar stond namelijk in dat The Elder Scrolls: Blades vanaf 12 mei te downloaden zou zijn. Dat niet alleen, deze datum stond ook officieel op de website van Nintendo UK.

De reden waarom dit echter een gerucht blijft is omdat deze datums al snel weer werden weggehaald. Op de Amerikaanse press site van Nintendo is de vermelding van The Elder Scrolls: Blades compleet wegehaald, en ook de website van Nintendo UK heeft de datum weer veranderd naar “TBD” Er staat momenteel dan ook niets meer gepland voor 12 mei.

Ook Bethesda heeft geen nieuw nieuws naar voren gebracht wat de game betreft, al hopen sommige mensen dat de game als verassing alsnog wordt uitgebracht. In ieder geval zullen we tot 12 mei moeten wachten om te zien wat waar is. We houden jullie op de hoogte.