Tokyo Game Show 2020 ook gecanceld

Tijdens de coronacrisis zijn er al een aantal events geschrapt. Nu is bekend geworden dat naast de E3 en Gamescom ook de Tokyo Game Show definitief niet door zal gaan.

Het evenement stond gepland voor eind september in de buurt van Tokio. Door de uitbraak van het corona virus is het al langer onzeker wat er wel of niet door kon gaan.

Normaal gesproken komen er meer dan 200.000 bezoekers in 4 dagen en zit iedereen op elkaar. Vanwege het coronavirus is dit natuurlijk niet handig. Zoals het er nu naar uitziet zal er naast de E3, Gamescom en de Tokyo Game Show geen enkele beurs plaatsvinden.

De plannen zijn wel om rond de beursperiode een online event te houden. Onder andere Gamescom heeft ook dergelijke plannen maar veel uitgevers kiezen nu zelf hun eigen moment om hun plannen te vertellen.