[Release Radar] Uitgelichte releases week 20

Lees hier welke games je komende week niet mag missen!

In onze rubriek Release Radar laten we je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maken wij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte games. Heb je zelf ook een tip? Laat dat vooral weten in de reacties!

Island Saver

Verschijnt op: 13 mei 2020

Prijs in de Nintendo eShop: gratis

Maak schoon, red de beestjes en plant bomen: in deze game zorg je ervoor dat je de wereld een stukje mooier maakt! Een groep eilanden is erg vervuild en daarom is jouw hulp hard nodig. Met 42 verschillende dieren, munten om te sparen en eilanden met allemaal een andere omgeving klinkt dit als een spel die zeker de moeite waard is om te proberen. En het mooie van alles? Hij is vanaf 13 mei gratis te downloaden!

Oddworld: Munch’s Oddysee

Verschijnt op: 14 mei 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99 (voorbestelling €19,99)

Na Oddworld: Stranger’s Wrath komt ook Oddworld: Munch’s Oddysee naar de Nintendo Switch. Je komt er achter dat jouw soort op het randje van de afgrond staat omdat jullie als proefdier worden misbruikt, hier moet je uiteraard een stokje voor gaan steken! Tot en met 28 mei 2020 is hij voor €19,99 verkrijgbaar in de Nintendo eShop.

Dungeon of the Endless

Verschijnt op: 15 mei 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 (voorbestelling €15,99)

In Dungeon of the Endless is een rogue-like dungeon defense game, waarbij je met jouw team jouw schip moet beschermen. Het schip is gecrasht en het is van levensbelang dat de generator in tact blijft. Je ontdekt steeds een groter stuk van de dungeon die gevuld is met hele kuddes monsters, vecht je een weg naar de vrijheid in dit spannende spel.