Launch trailer Fury Unleashed

De Roguelike Platformer is vanaf nu beschikbaar op de Nintendo Switch.

Het is alweer een tijdje geleden dat Fury Unleased werd aangekondigd voor de Nintendo Switch en nu is het eindelijk zover. De game is sinds gisteren te downloaden in de Nintendo Switch e-shop, en om dat te vieren heeft Awesome Games Studios een nieuwe launch trailer online gezet. Deze kun je hieronder bekijken.

Fury Unleased is een roguelike action platformer waarin je door de pagina’s van een stripboek heenloopt. Elk level is willekeurig gegenereerd en je hebt maar één leven, als je doodgaat zul je opnieuw moeten beginnen. Uniek is echter dat de game werkt via een combo systeem, waarbij elke verslagen vijand je combo verhoogt. Krijg deze hoog genoeg en je krijgt allerlei bonussen, zoals damage resistance en healing powers, waarmee je zelfs de gruwelijkste bazen in één keer kunt afmaken.