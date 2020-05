[Gerucht] SEGA heeft grote plannen voor Sonic’s 30ste verjaardag

SEGA heeft aangegeven grootse plannen te hebben voor volgend jaar!

Volgend jaar viert onze vertrouwde blauwe vriend Sonic zijn dertigste verjaardag. Na vele games, boeken en zelfs een film is Sonic dus heel ver gekomen. Het eerste spel kwam uit in 1991 op de Game Gear, Sega Master System en de Sega Mega Drive. Vanaf daar is het balletje gaan rollen en is Sonic op steeds meer platformen verschenen, waaronder ook Nintendo natuurlijk!

In een interview met Gaming Trend zegt de SEGA Chief Brand Officer Ivo Gerscovich op de vraag of fans nog wat kunnen verwachten voor de dertigste verjaardag: ‘Ja! We hebben geweldig nieuws en ik kan niet wachten om het te delen!’ We moeten dus helaas nog even wachten op deze grootse plannen, maar volgens Gerscovich zijn ze het wachten waard!

Heb geduld vrienden, want Sonic is pas net begonnen! Luidt het laatste antwoord van het interview…

Via GamingTrend