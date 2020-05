Furukawa: meer games gepland dan nu zijn aangekondigd

Ondanks de huidige situatie heeft Nintendo nog wat verrassingen in petto.

Als we naar de aankomende first-party releases van Nintendo kijken, valt het op dat dit redelijk mager is voor de gamegigant. Eind deze maand verschijnt de remake van Xenoblade Chronciles en begin volgende maand zal 51 Worldwide Games uitkomen, maar daar houdt het op qua nieuwe games. Dit betekent echter niet dat het hierbij blijft, aldus Nintendo-president Shuntaro Furukawa.

Tijdens een Q&A voor investeerders heeft Shuntaro beloofd dat er meer games voor de aankomende periode gepland staan dan nu zijn aangekondigd. Hij voegde hier echter meteen aan toe dat de door het coronavirus de meeste werknemers thuis moeten werken en daardoor plannen alsnog kunnen veranderen. Daarnaast wil het bedrijf zich focussen op DLC voor bestaande games om gaten te vullen, zoals de uitbreidingspas voor Pokémon Sword & Shield, een ARMS-personage voor Super Smash Bros. Ultimate en nog meer gratis updates voor Animal Crossing: New Horizons.

“Voor onze voorspelling hebben we games die gepland zijn om in deze periode uit te komen, anders dan aangekondigd. Veel werknemers van Nintendo en onze partners werken in deze periode echter vanuit huis. Aangezien de werkomgevingen tussen huis en kantoor heel verschillend zijn, kan het steeds moeilijker worden om onze spellen volgens ons huidige schema uit te brengen als de situatie langer duurt. Zoals de zaken er nu voorstaan, voorspellen we alsof we onze games volgens schema kunnen uitbrengen.”

Shuntaro Furukawa, investor call Q&A