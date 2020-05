Emma: Lost in Memories zal worden uitgegeven op Nintendo Switch

Overleef een surrealistisch sfeertje in een gevaarlijke wereld.

Uitgever JanduSoft en ontwikkelaar Sunbloom Studio komen over enkele dagen met een nieuwe ervaring naar de Nintendo Switch: een platformer waarbij de levels verdwijnen en je dus alles in één keer goed moet doen. Emma: Lost in Memories is verkrijgbaar in de eShop vanaf 15 mei 2020.



Emma: Lost in Memories is een puzzel platformer in een bijzondere omgeving, platforms en muren beginnen namelijk langzaam te verdwijnen zodra je ze aanraakt! De hoofdpersoon, Emma, verliest zichzelf steeds meer in deze dromerige wereld. Geniet van handgetekende levels en sensitieve achtergrondmuziek.