Deze Mario-platformer zien jullie het liefst als heruitgave naar de Switch komen

Tijd voor de uitslag van onze poll!

Waarschijnlijk was het je al opgevallen en anders weet je het nu, de polls op Daily Nintendo zijn terug van weggeweest. In de tweede poll van 2020 was de vraag welke Mario-platformer jullie het liefst als heruitgave op Nintendo’s hybride console zien verschijnen. Super Mario Sunshine? Super Mario Galaxy? Of misschien wel Super Mario 64 of 3D World?

Met ruimschoots meer dan tweehonderd stemmen, hebben jullie je mening weer volop laten horen. Daar zijn we jullie natuurlijk zeer dankbaar voor en dus is het wél zo leuk de resultaten te delen. Het scheelde weinig, maar Super Mario Sunshine is volgens jullie de meest favoriete voor een heruitgave. Vlak daaronder Super Mario Galaxy. Alle resultaten zie je hieronder. Vergeet je ook niet op onze nieuwe poll te stemmen?