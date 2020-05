[Review] Spirit of the North

Ga samen met de beschermgeest van het Noorderlicht op onderzoek uit naar de ondergang van de mensheid.

Spirit of the North is een exploratie-puzzel game, geïnspireerd door de landschappen van IJsland. In de game speel je een rode vos die de bewaker van het noorderlicht ontmoet. Of dat leuk is, lees je in deze review.

Wanneer je het spel voor het eerst opstart, word je eigenlijk direct in het spel gegooid. Na een korte scene waarin jouw personage, de vos, een beetje rond rent in een verlaten gebied is het jouw beurt. Zonder uitleg van de besturing of wat dan ook zul je aan jouw reis beginnen. Al snel ontmoet je de beschermgeest van het Noorderlicht waarna je samen met die geest op avontuur gaat.

Relaxende wereld

Infuse Studios heeft een enorm fijne wereld neergezet waar je als vos vrolijk kunt ronddartelen. Er is geen haast en je kunt bijna niet fout lopen. Hoewel het spel wel redelijk lineair is voelt het nog steeds alsof het een enorme vrije wereld is.

De muziek helpt ook enorm bij dat gevoel van vrijheid en ontspannenheid. Tijdens mijn playthrough heb ik regelmatig even stilgestaan of rondgerend, omdat de muziek zo heerlijk kalm en rustgevend was.

Daarnaast heeft Infuse Studios flink haar best gedaan in het realistisch maken van de wereld en is daar ook best wel in geslaagd. De wereld ziet er goed uit en de scenes zijn ontzettend mooi in elkaar gezet. Toch heeft wel een paar minpunten. Zo is er behoorlijk pop-in waardoor structuren opeens veranderen. Ook zie je wanneer je door de sneeuw loopt een grotere cirkel om je heen, waardoor het lijkt alsof je vos constant een schokgolfje afgeeft.

Makkelijke maar eentonige gameplay

Wat Spirit of the North erg goed doet, is de besturing. Het is een enorm simpele besturing en na vijf minuten spelen weet je elke knop wel te vinden. Dit is voor een game zonder uitleg dan ook van groot belang.

De gameplay is redelijk eentonig, jij als vos rent door een verlaten wereld, terwijl je de beschermgeest volgt. Af en toe kun je met een voorwerp wat interactie hebben, maar voor het grootste gedeelte doe je constant hetzelfde. Om de puzzels op te lossen en de waarheid te achterhalen moet je namelijk muurschilderingen en obelisken activeren. Dit kan gedaan worden door spirituele energie over te dragen, welke je krijgt door tegen bloemen aan te blaffen. De muurschilderingen onthullen steeds cryptisch elementen van wat er gebeurd is in de wereld, terwijl de obelisken de wereld om je heen veranderen, zodat je verder kunt lopen.

Lage herspeelbaarheid

De game is echter wel redelijk kort. Ik was er met zo’n vijf uur doorheen en afgezien om heerlijk te ontspannen is er eigenlijk geen reden om terug te komen naar het spel. Wanneer je het verhaal af hebt, is het ook echt klaar en kun je hooguit kijken of je je tijd kunt verbeteren. Door de lage herspeelbaarheid is de game wel erg aan de dure kant. De fysieke versie is namelijk €34,99 en de digitale €20,99

Conclusie

Spirit of the North is een mooie game die een bijzonder verhaal vertelt met het Noorderlicht in de hoofdrol. De muziek en gameplay zijn erg ontspannend en het is makkelijk om het spel er even bij te pakken. Het grootste minpunt is echter de speeltijd. Met circa vier uur kun je het spel al uitgespeeld hebben en voor een game met deze prijzen is dat naar mijn mening te kort.

Cijfer: 6.9