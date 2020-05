Resolutiion bekend gemaakt voor de Nintendo Switch

De game zal deze maand nog verschijnen.

Deck13 en Monolith of Minds hebben aangekondigd dat hun spel Resolutiion naar de Nintendo Switch komt. De actievolle, avontuurlijke game zal vanaf 28 mei te koop zijn in de Nintendo eShop. In het spel kruip je in de huid van Valor, een oud moordenaar die een AI begeleidt om een terroristisch netwerk te infiltreren. Het spel speelt zich af in een donkere cyberpunk wereld. Bekijk de actievolle gameplay-trailer hieronder.

