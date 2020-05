Ninjala release vertraagd vanwege het coronavirus

Actiegame Ninjala komt nu 25 juni uit, in plaats van de geplande datum: 28 mei.

Ninjala zou origineel gepland aan het eind van deze maand beschikbaar zijn in de Nintendo eShop, maar door alle impacts van het coronavirus heeft GungHo Online Entertainment helaas moeten besluiten om de release een maand te vertragen. GungHo Online Entertainment heeft zijn excuses aangeboden aan de fans van het aankomende spel, maar gelukkig hoeven we maar een kleine maand te wachten!

Ninjala is een actiegame met een Ninja thema. Spelers maken wapens met kauwgom en gebruiken de ongebruikelijke vechtmethode ninjutsu. Je kan alleen of met vrienden spelen in verschillende kleurrijke 3D arena’s.

Hieronder kun je het officiële statement van de delevopers van het spel bekijken.