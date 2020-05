Nieuwe trailer vrijgegeven van Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Tijdens deze bijna zeven minuten durende trailer leer je verschillende elementen van het spel kennen.

Over een aantal weken, op 29 mei, is Xenoblade Chronicles: Definitive Edition te spelen op de Nintendo Switch. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition is een remake van de 10 jaar oude Xenoblade Chronicles die oorspronkelijk uitkwam voor de Wii. Ook is het spel in 2015 uitgekomen op de New 3DS. Deze Definitive Edition is niet alleen een remake van het origineel, ook is er nog een extra epilogue aan toegevoegd.

Eerder deze week heeft Nintendo al een trailer uitgebracht waarin je de cast kunt ontmoeten. Inmiddels is er alweer een nieuwe trailer verschenen. In deze bijna zeven minuten durende trailer krijg je een goed overzicht van het spel. Zo worden er onder andere weer een aantal karakters aan je voorgesteld, krijg je het gevechtsysteem te zien en krijg je nieuwe beelden te zien van de epiloog. Daarnaast kun je in onderstaande trailer ook genieten van de schitterende wereld.