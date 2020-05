Cannibal Cuisine komt op 20 mei naar de Switch

Het knotsgekke kookspel van Rocket Vulture komt eraan!

Koken als een kannibaal? Dat klinkt misschien vreemd maar zou zomaar eens voor veel plezier kunnen gaan zorgen in de aankomende Switch-titel Cannibal Cuisine. Deze game, ontwikkeld door de Belgische studio Rocket Vulture, komt op 20 mei naar de Nintendo Switch en Steam.

Koken met fruit en groente? Dat kan in Cannibal Cuisine, maar dan wél in combinatie met bijvoorbeeld heerlijk gekookte toeristen. Dit alles om zo een overheerlijke maaltijd voor jouw god te maken. Cannibal Cuisine neemt zichzelf dus vooral niet al te serieus en lijkt een leuke game te worden om samen mee aan de slag te gaan. Het spel kent zowel lokale als online mutliplayer en biedt daarnaast zo’n 24 levels in de story mode.

Benieuwd geworden? Bekijk de trailer hieronder.