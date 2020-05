[Special] Zo wordt je snel miljonair in Animal Crossing: New Horizons

Wie Animal Crossing net speelt is al blij met een paar duizend klingels op zijn rekening. Met onderstaande tips worden dat vrij snel miljoenen.

Dagelijkse verzamelronde op je eiland

Het makkelijkste om aan geld te komen is om een verzamelronde op je eiland te doen. Door aan de bomen te schudden kan er geld of een item naar beneden vallen. De items die je niet kan gebruiken kan je altijd verkopen in de winkel. Ook het vangen van wespen en hun nesten levert geld op.

Let ook op de ballonnen die door de lucht vliegen. Met je katapult schiet je de cadeautjes naar beneden. Vaak zijn dit items maar soms ook bells. Kijk behalve goed in de lucht ook op de grond. Door het opgraven van fossielen kan je gelijk je museum vullen. Alle dubbele fossielen kan je verkopen in de winkel. Dit levert ook veel geld op.

Ga aan de slag met fruitbomen.

Fruit levert veel geld op. Niet het standaard fruit wat er op je eiland groeit maar op de andere eilanden. Als jouw eiland standaard sinaasappels heeft, is het de bedoeling een ander eiland te bezoeken. Zoek daar zoveel mogelijk naar appels, kersen, peren en kokosnoten. Graaf deze vervolgens in de grond op je eigen eiland en er zullen fruitbomen uitkomen. Hier zal elke 4 dagen nieuw fruit aan groeien en levert al snel meer dan 100.00 bells op.

Verkoop vissen en insecten.

Als je over het eiland rondloopt zal je genoeg dieren tegenkomen die je kunt vangen en verkopen. Toch zijn er dieren die meer opleveren dan andere. De tarantula is er zo een. Deze gevaarlijke spin loopt vooral in de avond en nacht rond en levert al snel 8000 bells op. Maar als hij je bijt, val je flauw en start je weer bij je huis. Helaas is de spin dan ook weg. De mogelijkheid bestaat om met een Nook Ticket tarantula eiland te bezoeken. Daar lopen iedere keer genoeg tarantula’s rond en kan je goed gevuld terug naar je eiland. De grootste kans om op dit eiland te komen is in de avond een random vlucht te pakken.

De Turnip-markt

Wil je echt het grote geld gaan verdienen, dan zijn bovenstaande tips echt voor de lange termijn. Elke zondagochtend tot 12.00 uur bezoekt Daisy Mae je eiland. Bij haar kan je Turnips kopen. Elk eiland heeft zijn eigen prijs voor deze Turnips. Op internet kan je vinden welk eiland de beste inkoopprijs heeft.

Dan is aan jou de taak om deze Turnips binnen een week te verkopen. Daarna zijn ze niks meer waard. Elke ochtend en middag biedt Nook’s Cranny nieuwe inkoop prijzen aan. Als je deze boven je eigen aankoop bedrag verkoopt heb je natuurlijk winst.

Je kan zelf bepalen hoeveel bells je wilt gebruiken voor de inkoop van je turnips. Het is verstandig om in een keer wat meer uit te geven zodat je niet vaker andere eilanden hoeft te bezoeken. Ook is het zeker de moeite waard om je eigen prijzen te bekijken in Nook’s Cranny. Heb je een goede prijs staan? Gebruik dan Turnip Exchange om andere spelers uit te nodigen. Hier kan je aangeven dat je een fooi verwacht. Ook dit zal snel geld opleveren.